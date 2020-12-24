Автоэксперты составили рейтинг машин с самыми надежными моторами

Москва, 24 декабря. Американские автоэксперты из компании CarMD проанализировали данные более 15,5 млн машин и составили рейтинг автомобилей с самыми надежными моторами.

Во время исследования эксперты изучали надежность двигателей в машинах, выпущенных в период с 1996 по 2020 год. Учитывалась частота срабатывания индикатора, который свидетельствует о возможной неисправности мотора.

Первую строчку в рейтинге заняли автомобили японской марки Mitsubishi. На второй позиции оказались немецкие машины Mercedes-Benz. Третье место заняли авто другой компании из Германии – Volkswagen. На четвертую и пятую строчку автоэксперты поставили Buick и Ford. В первую десятку также вошли модели марок Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Эксперты ранее назвали грубую ошибку автолюбителей при ежедневном запуске двигателя. Они советуют не торопиться при повороте ключа в замке зажигания.