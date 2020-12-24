Ушел из жизни легендарный рок-музыкант Лесли Уэст

Таллахасси, 24 декабря. Один из основателей известной рок-группы Mountain гитарист Лесли Уэст скончался на 76 году жизни. Информацию о смерти подтвердил брат музыканта.

Певец накануне был госпитализирован в больницу американского штата Флорида. Врачи диагностировали у него сердечный приступ. С момента транспортировки в медицинское учреждение вокалист так и не приходил в сознание.

Лесли Уэст прославился как создатель и участник коллектива Mountain. Песня группы Mississippi Queen, премьера которой состоялась в день выхода альбома «Climbing!» в 1970 году, стала их «визитной карточкой». Композиция пользовалась огромной популярностью и была использована в качестве саундтрека к различным фильмам, играм и сериалам.

Ранее популярный музыкант Андрей Сапунов, бывший гитарист «Воскресения», скончался в Москве от инфаркта. Ему было 64 года.