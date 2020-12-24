Эксперты разглядели в маркировке воды и молока способ сдержать цены

Москва, 24 декабря. Исследования НИФИ показали, что введение в России маркировки молочной продукции и воды целесообразно и не вызовет роста цен.

Введение в России маркировки молочной продукции и воды целесообразно и не вызовет роста цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ (НИФИ), с которым ознакомился ФАН.

Эксперты убеждены, что внедрение маркировки даст возможность контролировать цены на продукты питания. Представители рынка, в свою очередь, заявляют, что заключения требуют существенной доработки, а в Совфеде настаивают на завершении эксперимента и скорейшем введении маркировки.

Введение маркировки не повлечет роста цен

Эксперты НИФИ в исследовании отметили, что цены в секторе нелегального оборота товаров могут меняться в течение одного дня несколько раз. Этот фактор оказывает влияние на весь объем рынка производства и торговли товаров.

«Чем меньше доля сектора нелегального оборота, тем меньше волатильность цен и больше механизмов для мониторинга и контроля над ценами, а также воздействия на цены во избежание их необоснованного роста в наблюдаемом периоде», — уточняется в исследовании.

Исходя из этого, эксперты пришли к выводу, что введение обязательной маркировки не повлечет роста цен. Как утверждается, произойдет замещение сектора нелегального оборота легальным.

Сегодня у рынка продовольственных товаров имеется потенциал к повышению эффективности, говорится в документе.

«Исследование проводилось для нескольких групп пищевой продукции с использованием балансового метода — то есть расходов и доходов всех участников оборота, в том числе оптового и розничного звена. Во всех группах баланс положительный. Это значит, что при внедрении маркировки и отсутствии роста цен на горизонте шести лет и государство, и бизнес оказываются в плюсе», — рассказала глава Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.

У производителей остаются вопросы

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков в беседе с ФАН рассказал, что НИФИ уже дважды проводило исследование на тему маркировки.

«В первом исследовании утверждалось о несоответствии затрат и выгод: белый бизнес с низким уровнем фискальных рисков необоснованно понесет значительные издержки на внедрение системы маркировки и подвергнется дополнительной административной нагрузке, в то время как предполагаемые выгоды от обеления рынков не очевидны», — рассказал он.

По словам Новикова, второе исследование вызывает у индустрии множество вопросов. В нем заложена логика, что все издержки будут транслироваться на потребителя. В таком случае, исходя из эластичности спроса, произойдет падение спроса в результате увеличения цены и, как следствие, падение доходов бизнеса и бюджетов всех уровней, заметил он.

«Любопытным остается и другой показатель, который указывает на выполнение второго условия целесообразности введения маркировки на рынке упакованной воды, — добавил глава союза. — Это доля незаконного оборота, ликвидация которого и замещение освободившихся ниш на рынке легальными производителями позволит не просто покрыть расходы на маркировку, но и получить прибыль. Долю незаконного оборота продукции на рынке упакованной питьевой и минеральной воды НИФИ оценили в 32,94%. Как и откуда исследователи получили такие данные — не говорится».

Новиков заметил, что контрольно-надзорной деятельностью в сфере потребительского рынка занимается Роспотребнадзор (РПН). Именно этот орган выявляет нарушения и принимает соответствующие меры. В публичном доступе есть результаты исследования РПН рынка упакованной воды в I полугодии 2020 года. Из взятых 18 773 тысяч проб не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателя 0,17%; по микробиологическим — 1,9%.

Собеседник ФАН также добавил, что отсутствие в исследовании НИФИ выпадающих доходов государства в расчетах эффектов влияния маркировки не соответствует методике оценки Минпромторга.

«Таким образом, мы считаем, что представленные в исследовании НИФИ заключения требуют существенной доработки и проверки базовых предпосылок. Мы готовы предоставить необходимые данные», — резюмировал Максим Новиков.

Маркировку лучше вводить поэтапно

В Совете Федерации убеждены, что система маркировки товаров должна повлиять на качество выпускаемой продукции. Так, спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в начале декабря предложила правительству ускорить рассмотрение результатов эксперимента по маркировке бутилированной питьевой воды. По мнению политика, ее нужно ввести на постоянной и обязательной основе.

«Что касается бутилированной воды, такое идет сопротивление мощное, такое нежелание способствовать наведению порядка!.. Можно этому не удивляться. Потому что, по некоторым оценкам экспертов, доходы от этой некачественной, якобы минеральной, якобы импортной воды сравниваются с доходами от продажи оружия. Это огромное доходы, отсюда — такое сопротивление», — рассказала Матвиенко.

В реализации маркировки воды и молочной продукции необходимо идти поэтапно, заявил ФАН глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Совет Федерации является одним из инициаторов проведения эксперимента по маркировке, в том числе бутилированной воды, — пояснил он. — Уже сейчас видно, что есть технологические проблемы. На следующем этапе необходимо обязательно переходить на маркировку бутилированной воды».

Сенатор отметил, что для российских производителей достаточно дорогой остается закупка оборудования для маркирования продукции из-за рубежа. В дальнейшем, по его словам, следует решить вопрос импортозамещения.

Напомним, в России с 2016 года формируется национальная система маркировки товаров. Эксперимент в некоторых отраслях, в том числе молочной, начался с 15 июля 2019 года. Обязательную маркировку молочных продуктов изначально планировалось вводить поэтапно с 1 мая 2021 года, однако сейчас поднимается вопрос об отсрочке еще на месяц. С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года утвержден эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды.