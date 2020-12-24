Россияне оценили вклад мата в решение рабочих вопросов

Москва, 24 декабря. Большинство россиян сталкиваются с ненормативной лексикой на работе. Портал SuperJob выяснил, в каких сферах граждане чаще всего используют мат.

Согласно опросу, нецензурную лексику в общении постоянно используют коллеги 22% опрошенных. Еще 45% россиян признались, что иногда слышат брань на работе. При этом треть респондентов никогда не сталкивалась с ненормативной лексикой при общении с рабочим коллективом.

Нецензурная лексика на совещания привычна почти половине россиян. Как отметили специалисты, в женском коллективе встретить бранную речь можно реже, нежели в мужском. По словам экспертов, мужчины, «похоже, даже думают матом».

Чаще всего услышать нецензурную лексику можно среди тех, кто работает в сфере строительства, производства и продаж.

«В области связи в некоторых случаях на нем разговаривают, иначе не поймут», — пояснил один из участников исследования.

«Иначе никак не дойдет требование начальника», — добавил еще один опрошенный.

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о влиянии мата и ругани на здоровье человека. Он пояснил, что порой они помогают перенести боль или какую-то неприятность.