Сахар в России за неделю заметно подешевел

Москва, 24 декабря. Стоимость сахара в России заметно снизилась в период с 15 по 21 декабря. Снижение цены зафиксировали специалисты Росстата.

В 40 регионах РФ сахар подешевел на 0,1-2,8%. Еще в 36 субъектах его стоимость снизилась на 3-8,8%. В Чукотском автономном округе и Амурской области цены на сахар не изменились.

Подешевело в России и подсолнечное масло. В 32 регионах произошло снижение стоимости продукта на 0,1-2,9%, в 17 субъектах — на 3,1-7,6%.

В Росстате назвали причину падения цен на продукты питания. Это напрямую связано с заключением соглашения между поставщиками и торговыми сетями, которые договорились о стабилизации стоимости товаров.

Депутаты Госдумы ранее проголосовали за изменение правил применения регулирования цен. С помощью этой инициативы кабинет министров сможет защитить потребителей в условиях роста стоимости продукции.