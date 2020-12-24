Фаллические символы велосипедиста взбудоражили город Перт в Австрии

Вена, 24 декабря. Полиция Австралии пытается поймать хулигана, который колесами велосипеда рисует фаллосы на асфальте. Молодой человек «засветился» на камерах видеонаблюдения.

Жители города Перт пожаловались сотрудникам полиции на велосипедиста, так как его «творчество» затронуло их нравственные чувства. В ориентировке сообщается, что «мужчина хорошо одет». Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы поймать хулигана.

Ранее экипаж российской авиакомпании «Победа» «нарисовал» в небе фаллос в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Самолет следовал из Москвы в Екатеринбург.