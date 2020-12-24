Врачи Сингапура выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Сингапур, 24 декабря. Разновидность мутировавшего коронавируса инициировала развитие COVID-19 у несовершеннолетней студентки из Сингапура. Известно, что девушка недавно вернулась из Великобритании.

Министерство здравоохранения подтвердило выявление первого в стране случая заражения «британским» штаммом коронавируса. В ведомстве уточнили, что юная пациентка находилась в Соединенном Королевстве почти пять месяцев. Домой она прилетела в начале декабря. На следующий день после прибытия у студентки повысилась температура тела, а через два дня она получила положительный результат теста на COVID-19.

В середине месяца глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок уведомил об обнаружении неизвестной мутации нового типа коронавируса, отличающейся наиболее высокой заразностью. Из-за угрозы обострения эпидемиологической ситуации ряд стран временно закрыли сообщение с британской стороной.

Ранее профессор Алексей Аграновский призвал не пугаться «британского» штамма коронавируса. По его словам, изменение вирусных клеток — это следствие естественного процесса.