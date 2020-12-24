Последняя рабочая неделя 2020 года будет сокращенной

Москва, 24 декабря. Предновогодняя рабочая неделя, начинающаяся с 28 декабря, будет иметь сокращенный формат. Последний день в 2020 году выпадает на четверг.

Последний день в 2020 году будет рабочим, однако его продолжительность будет сокращена на один час. Период с 1 по 10 января нового года будет нерабочим.

Недавно президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя фракции «Единая России» Сергея Неверова о том, чтобы сделать 31 декабря всеобщим выходным днем. Глава государства отметил, что принять такое решение на законодательном уровне в столь краткие сроки не получится. Поэтому было решено оставить эту меру рекомендательной.

Главы субъектов сами должны принять решение, исходя из экономической ситуации в регионе. Совету лидера последовали уже несколько областей.