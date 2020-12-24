Один человек погиб в результате столкновения авто с поездом в Приамурье

Благовещенск, 24 декабря. Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом поезда на железнодорожном переезде станции Ушумун Амурской области.

Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора. В салоне легковушки находилось три человека. Один из них погиб, двое доставлены в ближайшую больницу с травмами средней степени тяжести.

Все системы железнодорожного переезда работали в исправном режиме. В ДТП никто из бригады локомотива и работников железной дороги не пострадал.

Недавно в Новосибирской области произошла смертельная авария. В столкновении легкового автомобиля с КамАЗом погибли три человека.