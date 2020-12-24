Социальную поддержку в Приморье получили более 30 тыс. семей

Владивосток, 24 декабря. В рамках национального проекта «Демография» свыше 31 тыс. семей с детьми в Приморском крае в 2020 году получили социальную поддержку. На эти цели власти направили 4,8 млрд рублей.

Министерство труда и социальной политики края уточняет, что в регионе действуют несколько направлений финансовой поддержки семей с детьми, среди которых — ежемесячные выплаты многодетным и студенческим семьям, а также субсидии на покупку жилья.

На помощь в приобретении квартир или при строительстве домов могут рассчитывать родители, воспитывающие более пяти детей. Семьям, которые по состоянию здоровья не имеют детей, могут пройти цикл экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Недавно стало известно, что власти Петербурга планируют выплатить по 3 тысячи рублей многодетным семьям. До 1 января 2021 года многодетные семьи получат выплаты на каждого ребенка для приобретения подарков на Новый год.