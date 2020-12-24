Арзамасова и Авербух поделились впечатлениями после свадьбы с поклонниками

, 24 декабря. Актриса Елизавета Арзамасова выложила в своем Instagram-профиле публикацию с благодарностью фанатам, поддержавшим ее союз с 47-летним фигуристом Ильей Авербухом.

Новость о свадьбе оказалась неожиданной для широкой общественности, несмотря на то, что пара знакома уже больше восьми лет. Однако осуждения из-за разницы в возрасте молодоженов в 22 года все же были.

Но теплые слова и поздравления фанатов помогли справиться с негативом от хейтеров, о чем и написала актриса. Она сказала, что они с Авербухом перечитали все пожелания и были рады, что в таком непростом мире и нервное время еще остаются люди, которые не сломались, не наполнились злобой и могут порадоваться чужому счастью.

«И я очень жду новых здоровых времен, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься!» — написала Арзамасова в заключении.

Подписчики посоветовали 25-летней Елизавете не обращать внимание на осуждение и негатив, а наслаждаться медовым месяцем с возлюбленным.

«Верю вашим словам, у вас глаза счастьем светятся!», — написала поклонница. «Злых языков всегда хватает, но умного они ничего не говорят», — прокомментировал пользователь. «Вы восхитительная и талантливая пара!», — похвалила фанатка «Не стоит переживать из-за сплетен, будьте счастливы», — посоветовал юзер. «Рада вашей свадьбе, как своей. Вы такая светлая!» — призналась поклонница.

Российский психолог, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов в интервью ФАН оценил шансы семейного союза Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха. По его мнению разница в возрасте звезды «Папиных дочек» и ее супруга не станет основным фактором, влияющим на счастье молодой пары.