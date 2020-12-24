В Геленджике рассказали о причинах увеличения темпов роста безработицы на 550%

Москва, 24 декабря. Уровень безработицы в Геленджике подскочил на 550% — с 0,4% до 2,2% за январь-октябрь 2020 года, сообщили на сайте администрации Геленджика. Там были опубликованы статистические данные и показатели об уровне безработицы и среднемесячной зарплаты.

Так, общая численность официально зарегистрированных безработных за период с января по октябрь текущего года на курорте составила 1 320 человек (234 человека за этот же период в 2019-м). При этом уровень безработицы подскочил на 550% — с 0,4% до 2,2%.

Корреспондент ФАН обратился в Службу занятости города и выяснил, что число безработных здесь в разы меньше, чем по Краснодарскому краю. Руководитель Центра занятости населения в Геленджике Людмила Тулинова считает, что этому росту способствовала не только коронавирусная инфекция, но и легкая форма регистрации граждан в качестве безработных, принятая в апреле 2020 года.

По данным Министерства труда, с начала пандемии коронавирусной инфекции число безработных в России достигло почти 5 млн человек. На заседании в мэрии Краснодара заявили, что ситуация на рынке труда остается сложной. По сравнению с прошлым годом, официальное число безработных в кубанской столице выросло в 23 раза.

В декабре прошлого года в Геленджике были зарегистрированы 261 безработных. Это почти в четыре раза меньше сегодняшних данных, но нынешняя экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране, да и во всем мире, многое объясняет.

«На первое декабря у нас 977 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в Геленджике составляет 1,6% к численности работающих. В крае эта цифра — 3,6%. Есть районы, где зарегистрировано 4,3% и 4,6%. По сравнению со многими кубанскими городами, Геленджик дает один из наименьших показателей», — говорит руководитель Центра занятости населения в Геленджике Людмила Тулинова.

Кроме сложностей, вызванных на рынке труда пандемией, Людмила Тулинова считает, что причина роста регистрируемой безработицы кроется в легкой форме дистанционной подачи заявлений.

«Если раньше статус безработного гражданина могли получить только граждане, обратившиеся в службу занятости лично, то в апреле 2020 года были приняты временные правила регистрации безработных, согласно которым все граждане, не имеющие дохода и трудовых отношений, имели право обратиться за содействием в поиске работы и претендовать на выплату пособия», — объясняет Тулинова.

«На рынок труда вышли граждане, которые долгое время не работали, либо работали неофициально. Обратились даже мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком!»

По словам геленджикского руководителя Центра занятости, перечисленные категории граждан — это 50% нынешних безработных. И многие из них путают трудоустройство с соцзащитой и оформлением материальной помощи.

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