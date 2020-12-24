Неопознанный летающий объект напугал пассажиров лайнера в Великобритании

Лондон, 24 декабря. Ярко-красный летающий объект заставил нервничать пассажиров и экипаж лайнера Airbus A321, следовавшего из лондонского аэропорта Хитроу.

НЛО опасно приблизился к воздушному судну, когда оно поднялось на высоту примерно 900 метров. Радары засекли неопознанный объект в шести метрах от самолета. Регуляторы безопасности Airprox Board присвоили инциденту «категорию А», что свидетельствует о большом риске столкновения.

Британские эксперты высоко оценили профессионализм пилотов. Благодаря их оперативным действиям авиакатастрофу удалось предотвратить. Экипаж лайнера сыграл ключевую роль в благоприятном исходе ЧП.

Местные СМИ предположили, что причиной происшествия мог стать дрон. Ведь за пятилетний период они создали несколько сотен опасных ситуаций в воздушном пространстве.

Ранее американским журналистам стало известно, что экс-руководитель ЦРУ Джон Бреннан верить в существование инопланетян и НЛО. По его словам, это произошло после изучения видеоматериалов 2004 года.