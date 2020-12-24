Росстат: Подорожание овощей в России обусловлено сезонностью

Москва, 24 декабря. Цены на куриные яйца и овощи выросли за последнюю неделю почти во всех регионах России. Об этом сообщили в Росстате.

Подорожание яиц в среднем составило 3,2%, однако по регионам разброс составил от 0,1% до 10,7%. Снижение цен выявлено только в Мордовии и Хакасии. В эт их регионах яйца подешевели на 0,7% и 0,4% соответственно.

Больше всего подорожали огурцы, стоимость которых за неделю выросла на 10%. Помидоры подорожали на 6,4%, картофель — на 2,3%, белокоч а нная капуста — на 0,7%, репчатый лук — на 1,4%, морковь — 1,8%. Однако специалисты заявили, что по всем этим продуктам действует сезонный фактор.

«То есть уже нет тех овощей, помидоров и огурцов, которые можно собрать в открытом грунте. Это уже если отечественные, то это парниковые овощи. Естественно, здесь гораздо больше затраты» —, сообщила доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Президент России Владимир Путин ранее поручил решить вопрос с подорожанием продуктов в России. Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным подготовило план по снижению цен на продовольственные товары.