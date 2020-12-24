CD Projekt RED выпустила обновление для Cyberpunk 2077

, 24 декабря. Шутер Cyberpunk 2077 получил обновление, которое включает в себя ряд важных исправлений. Его можно скачать на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Разработчики игры исправили ошибку, при которой Дум-Дум исчезал при входе в клуб во время миссии под названием «Новый поворот». Также на ПК было убрано ограничение размера файла сохранения в 8 МБ. Обновление повысило стабильность игрового процесса на консолях. Как отметили в CD Projekt RED, шутер теперь будет вылетать реже.

На проблемы в Cyberpunk 2077 жаловались многие геймеры. Однако были и полезные для игроков ошибки. В частности, один из багов позволял накопить десятки миллионов внутренней валюты за 10-20 минут игры.