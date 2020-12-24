Более 600 жителей ДНР получили паспорта с начала 2016 года

Донецк, 24 декабря. Граждане Донецкой Народной Республики с начала запуска кампании по выдаче паспортов получили более 600 удостоверяющих личность документов, следует из сообщения местного МВД.

Порядка 180 тыс. жителей региона, по состоянию на 4 декабря, имеют на руках паспорта гражданина РФ. Еще свыше 211 тыс. человек ожидают получения российского гражданства, говорится в заявлении ведомства.

«Сотрудники Миграционной службы выдали более 600 тысяч паспортов ДНР», — уточнили в министерстве.

Ранее глава республики Денис Пушилин подписал постановление о повышении размера пенсий в следующем году. Начиная с 1 января выплаты возрастут на 17%. Через пол года планируется повторно увеличить сумму материальной поддержки. Местные жители назвали указ политика очень своевременным.