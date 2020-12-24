Доктор Мясников перечислил фатальные ошибки при лечении COVID-19 на дому

Москва, 24 декабря. Врачи пока так и не научились лечить пациентов от COVID-19 на дому. Вся надежда сейчас только на вакцинацию, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Медики, по словам Мясникова, рекомендуют для лечения COVID-19 гидроксихлорохин в сочетании с азитромицином. Они также пытаются помочь пациентам, используя сочетание противовирусных препаратов, применяемых для лечения СПИДа. Все это уже доказало свою неэффективность.

При лечении COVID-19, как отметил доктор в интервью «Царьграду», помогают доксиметазон, а также введение гормонов и кроверазжижающие средства. Использовать это нужно не в домашних условиях, а уже после госпитализации. В противном случае можно навредить здоровью пациента.

«Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни. Одна болезнь – ковид, это коронавирусное ОРЗ, и вторая болезнь – это коронавирусная пневмония. И не надо лечить ОРЗ как пневмонию, потому что тогда ты прогноз человека резко ухудшаешь», – подчеркнул Мясников.

Доктор Мясников ранее высмеял планы властей ЕС закрыть границу с Великобританией, где была обнаружена новая мутация коронавируса. Он напомнил, что об этом штамме стало известно еще в сентябре и назвать его новым никак нельзя.