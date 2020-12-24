Пентагону не найти «противоядие» от российских «Цирконов»

Москва, 24 декабря. Военные США и НАТО не в состоянии разработать систему защиты от российских ракет «Циркон». На это указал военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

«Циркон», по словам эксперта, относится к классу гиперзвуковых ракет. Его скорость может достигать 8 тысяч км в час. Защиты от удара такой ракеты в настоящее время не существует. Об этом Хатылев рассказал в беседе с Nation News.

«На сегодняшний день средства противовоздушной обороны США и блока НАТО не располагают теоретическими и практическими возможностями своевременного обнаружения таких типов целей и их уничтожения», – подчеркнул эксперт.

Хатылев, как отметил «Царьград», рассказал, что на борту «Циркона» может находиться не только обычное вооружение, но и ядерное. В настоящее время эти ракеты запускают с морских объектов. В будущем они могут иметь иное место дислокации.

Минобороны РФ в 2021 году планирует провести серию морских учений. Во время маневров атомные субмарины проекта 885 «Ясень» будут целиться гиперзвуковыми ракетами «Циркон», установленными на фрегатах проекта 22350 «Адмирал Горшков», по условному противнику.