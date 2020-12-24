Лесники в ЛНР разложили более 2,5 тонны корма для диких животных и птиц

Луганск, 24 декабря. Работники унитарного госпредприятия (ГУП) ЛНР «Ивановское лесоохотничье хозяйство» (ЛОХ) разложили на своей территории более 2,5 тонны корма в качестве подкормки диких животных.

Были разложены 100 веников лиственных пород, 1,8 килограмма зерновых отходов, 800 килограммов сена и более 52 килограммов соли. Вся эта выкладка осуществлялась в четвертом квартале года, уточнили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Государственный лесной фонд ЛНР включает в себя три лесоохотничьих хозяйства. В их число входят Луганское, Ивановское и Свердловское хозяйства. Общая площадь этих территории составляет 93,5 тысячи га.

В октябре во Владивостоке лесник спас жизнь цапле. Птица попала в ловушку на территории бывшего военного склада, залетев в резервуар с водой и мазутом.