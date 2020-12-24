Депутаты призвали Зеленского восстановить Бандеру в звании Героя Украины

Киев, 24 декабря. Тернопольский областной совет выступил с инициативой в адрес президента Владимира Зеленского о возвращении звания Героя Украины националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Сам глава государства уже заявлял, что только время может определить роль Бандеры в истории страны. Однако ряд депутатов Верховной рады продолжают призывать политика к однозначному мнению на этот счет. Представители совета западной части Украины попросили Зеленского не повторять ошибки своих предшественников.

«Просим... для восстановления справедливости вернуть звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее авторы социологического исследования группы «Рейтинг» провели опрос с целью установить степень доверия жителей Украины к действующему президенту. Выяснилось, что Зеленский продолжает терять свои позиции, по-прежнему лидируя среди оппонентов.