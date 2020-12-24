Жители Брянки получили продуктовые наборы от активистов проекта «Волонтер»

Луганск, 24 декабря. Участники общественного движения «Мир Луганщине» продолжают помогать нуждающимся жителям республики. На этот раз продуктовые наборы получили жители Брянки.

Всего за сутки в рамках проекта «Волонтер» было выдано 20 наборов с продовольствием. Их получили граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Выдача наборов производилась в приемной Брянковского территориального отделения ОД «Мир Луганщине».

«Мир Луганщине» считается одним из самых крупных общественных движений в Луганской Народной Республике (ЛНР). В его состав входит более 107 тысяч человек. Движение существует уже больше шести лет.

В Липецкой области ранее прошло награждение волонтеров. Почетные знаки от властей получили добровольцы, оказывающие помощь врачам и гражданам во время пандемии.