«Жгучая брюнетка» Асмус порадовала фанатов пикантным снимком в белом корсете

Москва, 24 декабря. Актриса Кристина Асмус не перестает удивлять своих поклонников. Теперь жгучая брюнетка привлекла внимание фолловеров новым откровенным снимком в корсете.

Кристина Асмус выложила снимок, на котором она позировала в корсете белого цвета. Он прекрасно гармонировал с образом роковой брюнетки. Девушка слегка откинула голову назад и продемонстрировала изящную шею и хрупкие ключицы. Стилисты дополнили образ Асмус стильной объемной укладкой и почти незаметным макияжем.

Свой снимок Кристина Асмус никак не прокомментировала в Instagram. Но ее подписчикам нашлось, что сказать. Некоторые сравнили девушку с Моникой Беллуччи в молодости, другие же посчитали, что она похожа на Милу Йовович. Большинство посоветовали ей не возвращаться к родному блонду, так как новый образ ей идет намного больше.

«Кристина, дорогая, какой же сексуальный цвет волос и образ! Вам очень идет!» – подписала одна из поклонниц.

«Где-то загрустил один Гарик, уж слишком вы сексуальны», – отметил подписчик.

«Не возвращайся пока в блонду! Такая яркая стала!» – прокомментировали поклонники.

Не обошлось и без тех, кто постоянно следит за актрисой и советует отказаться от темных волос. Фанаты отметили, что со светлыми локонами она казалась намного нежнее и скромнее.

Недавно Кристина Асмус показала поклонникам свой наряд со съемок шоу «Золото Геленджика». На девушке было золотистое платье-бюстье с корсетом и крупными рукавами. Дополнили образ ярко-розовые туфли и локоны в ретро стиле. Поклонники и тут отметили положительно образ актрисы и рассыпались в комплиментах.