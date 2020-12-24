Бывшая любовница Алексея Кабанова вымогала 2 миллиона рублей у его жены

Москва, 24 декабря. Солист группы «Корни» Алексей Кабанов оказался в центре скандала из-за девушки, которая объявила, что родила от певца сына.

Артист в 2012 году состоял в интимных отношениях с Анной Харитоновой. Спустя восемь лет девушка объявилась и заявила Кабанову, что воспитывает его ребенка. По ее словам, как только солист группы «Корни» узнал о ее беременности, то сразу исчез.

Супруга выпускника «Фабрики звезд» Розалия Кабанова уговорила мужа сделать ДНК-тест на отцовство. Она заверила, что если мальчик действительно окажется сыном певца, то станет членом их семьи, так как дети не должны отвечать за ошибки родителей.

«Анна мне написала, рассказала историю… после этого она прислала фотографию...мне было интересно, действительно ли это ребенок Алексея...мы договорились, что сдадим тест на ДНК», — рассказала Розалия Кабанова в эфире программы «На самом деле» на Первом деле.

Результаты теста показали, что ребенок не имеет никакого отношения к Кабанову. В ходе передачи выяснилось, что Харитонова шантажировала участника «Корней». Она угрожала, что расскажет о внебрачном ребенке общественности, если не получит 2 миллиона рублей. Аферистка не смогла бы получить эти деньги, так как на это нет никаких оснований.

«Возможно, это будет уроком для других женщин, которые пытаются влезть в чужую семью», — отметила Разалия Кабанова.

Ранее в похожей ситуации оказалась модель Алена Кравец. В ее доме также появилась незнакомка с дочерью и начала претендовать на часть имущества. ДНК-тест показал, что отцом уже взрослой девушки действительно является бизнесмен Руслан Кравец.