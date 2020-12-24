Глава ДНР подписал указ о повышении пенсий в 2021 году

Донецк, 24 декабря. Индексация пенсий для жителей ДНР в 2021 году будет производиться дважды. Об этом отмечено в соответствующем указе главы республики Дениса Пушилина.

С 1 января 2021 года пенсии в ДНР вырастут на 17%. Еще на столько же пенсионные выплаты увеличатся через шесть месяцев — с 1 июля. В Пенсионном фонде Донецкой народной республики будет проведен перерасчет пенсионных выплат согласно новому указу.

Распоряжение Пушилина прокомментировала пенсионерка из Донецка Татьяна Васильевна. Она назвала повышение пенсий своевременным событием.

«Повышение очень своевременно. Продукты и лекарства сейчас дорогие. Думаю, теперь пенсионеры смогут чаще баловать себя чем-то вкусным», — призналась женщина.

Пушилин ранее пообещал увеличение социальных выплат и заработных плат в ДНР. Он подчеркнул, что значительные повышения коснутся почти каждого гражданина республики. По мнению Пушилина, это может произойти уже в 2021 году.