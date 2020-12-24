Юрист Редин рассказал о расширении списка запретных мест для курения

Москва, 24 декабря. Правительство России с 1 января 2021 года устанавливает новые правила для курильщиков. Мест, где можно «подымить», станет еще меньше.

Новые правила запрещают курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Любители никотина смогут расслабиться только в специально отведенных зонах, обозначенных соответствующей табличкой, передает «Прайм».

"Специалистами недавно было отмечено, что после вступления в силу закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" количество мужчин-курильщиков значительно уменьшилось. Следует отметить, что и число случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%", — отметил Редин.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова ранее рассказала, как курение влияет на развитие опухолей. Риск смерти от рака среди курильщиков в два раза выше, чем у некурящих.