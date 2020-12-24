Экс-солистка «ВИА Гры» Герцег переживает из-за слухов о романе с Меладзе

Москва, 24 декабря. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег отдыхает в Куршевеле со спутником. И он вовсе не похож на продюсера Константина Меладзе.

Певице приписывают роман с композитором и основателем «ВИА Гры». Однако на самом деле Герцег и Меладзе связывают исключительно дружеские отношения. Артистка называет продюсера наставником и третьим отцом после родного папы и бога. Бойфренд Герцег не знал о слухах вокруг девушки и Меладзе, поэтому экс-солистка группы переживала, как на это отреагирует ее избранник.

«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут, и сказал: «Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!» — поделилась артистка.

Герцег не знает, кому понадобилось распускать о ней слухи и портить имидж. Певица отметила, что любит и уважает как Константина Меладзе, так и его жену Веру Брежневу, тоже бывшую солистку «ВИА Гры».

Своего нового молодого человека Эрика Герцег в соцсетях не показывает. Известно, что его зовут Михаил, и он занимается бизнесом. Влюбленные выкладывают Stories в Instagram из одинаковых мест, но не снимают друг друга.

Ранее стало известно, что бывшая участница группы «ВИА Гра» оказывает эскорт-услуги и находится на второй строчке в рейтинге самых дорогих эскортниц среди отечественных звезд появился в Сети. За одну встречу девушка берет 14 тысяч долларов.