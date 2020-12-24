Фирсов: Легкоступова сбежала с Тенерифе ради спасения сына-грабителя

Москва, 24 декабря. Юрий Фирсов продолжает противостояние с дочерью покойной певицы Валентины Легкоступовой. Он считает, что Аннета Бриль хочет единолично завладеть наследством артистки.

Бриль и Фирсов впервые встретились за последние месяцы. Яхтсмен обвинил дочь артистки в том, что она не возвращает ему деньги, лежавшие в квартире Легкоступовой. В ответ дочь певицы обвиняет Фирсова в смерти своей матери.

Недавно яхтсмен стал участником выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире шоу он рассказал некоторые подробности из жизни покойной супруги. Бизнесмен заявил, что сын Легкоступовой имел большие проблемы с законом в Испании. Из-за этого певице пришлось бежать с острова Тенерифе, продав недвижимость там почти за копейки.

«Никто не задумывался, почему Валя продала дом, который стоит 350 тысяч долларов, и уехала с Тенерифе? Она сделала это из-за того, что Матвей участвовал в вооруженном ограблении», — заявил он.

Фирсов не впервые негативно высказывается в сторону Матвея. Он обвинял молодого человека в краже денег у матери и агрессивном поведении. Однако сейчас он хочет помочь молодому человеку. По словам Фирсова, он претендует на наследство Легкоступовой только ради сына покойной жены.

«Я клянусь, что все имущество, которое получу после раздела, тут же передам Матвею. Мне ничего не надо», — заявил он.

Валентина Легкоступова скончалась в результате травмы головы, полученной при падении в ванной. Во время жизни с Фирсовым певица начала злоупотреблять алкоголем. Уже через две недели после знакомства яхтсмен и артистка попали в наркологическую клинику.