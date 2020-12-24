Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

UFC опубликовал видео лучших боевых приемов 2020 года

UFC опубликовал видео лучших боевых приемов 2020 года

Москва, 24 декабря. Чемпионат мира по боям без правил (UFC) провел голосование среди своей аудитории на выбор лучшего боевого приема в прошедшем году.

Видеозапись самых впечатляющих из них предоставил Twitter-аккаунт организации. Среди них рычаг колена Маккензи Дерна, аналогичный прием бразильянки Арианы Липски, а также удушающие захваты Хабиба Нурмагомедова и Джимми Флика.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов недавно заявил об окончании карьеры профессионального спортсмена. В своем последнем бою он одолел американца Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

UFC опубликовал видео лучших боевых приемов 2020 года

Ранее ВЦИОМ, в ходе опроса, выяснил, кого россияне считают самым успешным спортсменом в этом году. По результатам голосов, победу в номинации одержал Хабиб Нурмагомедов.

Новости партнеров