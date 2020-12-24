UFC опубликовал видео лучших боевых приемов 2020 года

Москва, 24 декабря. Чемпионат мира по боям без правил (UFC) провел голосование среди своей аудитории на выбор лучшего боевого приема в прошедшем году.

Видеозапись самых впечатляющих из них предоставил Twitter-аккаунт организации. Среди них рычаг колена Маккензи Дерна, аналогичный прием бразильянки Арианы Липски, а также удушающие захваты Хабиба Нурмагомедова и Джимми Флика.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов недавно заявил об окончании карьеры профессионального спортсмена. В своем последнем бою он одолел американца Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее ВЦИОМ, в ходе опроса, выяснил, кого россияне считают самым успешным спортсменом в этом году. По результатам голосов, победу в номинации одержал Хабиб Нурмагомедов.