Кличко заметили на похоронах Кернеса в обнимку с фанаткой

Харьков, 24 декабря. Киевский мэр Виталий Кличко удовлетворил просьбу своей фанатки на похоронах экс-главы Харкова Геннадия Кернеса. Столичный градоначальник сделал селфи с девушкой.

Поклонница подошла к Кличко во время траурной церемонии. Она попросила его о совместной фотографии. Мэр Киева ответил согласием, не раздумывая, передает «Царьград».

На опубликованных в СМИ снимках видно, как Кличко приобнимает фанатку. Защитная маска на ее лице приспущена.

На похоронах Кернеса случился еще один инцидент. В районе станции метро «Киевская» неизвестные запустили фейерверк. Сотрудники правоохранительных органов Харьковской области в настоящее время занимаются выяснением подробностей.

Сообщения о смерти Кернеса появились 17 декабря. Мэр Харькова умер от последствий, вызванных коронавирусом.