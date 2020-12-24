Абрамченко: почти 200 свалок исчезнут в России к 2024 году

Москва, 24 декабря. Более 190 свалок и 88 объектов накопленного вреда планируется ликвидировать в России к 2024 году. На это обратила внимание зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Она в ходе заседания Госсовета заявила об устранении 46 вредных для экологии объектов за текущий год. В частности были упразднены незаконные свалки на пограничных территориях городов в 19 российских регионах.

Так, Усолье-Сибирское преобразилось в зону природного бедствия после остановки работы на градообразующем предприятии «Усольехимпром» три года назад. Угроза была локализована в результате успешных мероприятий по «воскрешению» окружающей среды в населенном пункте Иркутской области, передает телеканал «360».

«В 2020 году уже ликвидировано 46 объектов накопленного экологического вреда», — уточнила вице-премьер.

Ранее Абрамченко распорядилась начать переговоры с Китаем относительно открытия рынка для российской рыбы. Поручение адресовано руководителям Россельхознадзора и Росрыболовства. По ее словам, проблемы возникли после закрытия республикой последнего порта, куда импортировалась продукция.