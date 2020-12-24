Оксана Самойлова отомстила Джигану за измены странным подарком

Москва, 24 декабря. Модель Оксана Самойлова подготовила необычный подарок для своего супруга — рэпера Джигана. Она преподнесла ему набор вещей со своим изображением.

Последний год стал одним из самых сложных в семейной жизни Самойловой и Джигана. Модель уличила супруга в изменах и задумалась о разводе. Однако рэпер сумел вымолить прощение жены и превратился в настоящего семьянина. Сейчас музыкант занимается спортом, записывает новые песни и помогает Оксане воспитывать детей. Он отказался от вредных привычек, которые едва не погубили его брак.

Накануне Самойлова вручила мужу большую коробку с подарками. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике показано, как Джиган осторожно открывает коробку, украшенную портретом жены.

«Что, морда твоя там?» — шутливо интересуется рэпер.

Внутри коробки оказался целый набор вещей с изображением Самойловой. Рэпер получил постельное белье, кружку, чехлы для смартфона и чемодана, а также паззл.

«Лучшие подарки для мужа в 2020 году! Если вы еще не знаете, что подарить своим молодому человеку, у меня есть пара идей», — пошутила модель.

Поклонники Самойловой пришли в восторг от чувства юмора звезды. С такими подарками Джиган вряд ли забудет о супруге и подумает об изменах.

«Чтобы впечаталось на уровне подсознания», — написал один из подписчиков.

«Не удивлюсь, если он теперь даже во сне только жену видит», — добавил другой фанат.

Почти год назад Оксана Самойлова стала мамой четвертый раз. Модель быстро вернулась в хорошую физическую форму, чем восхитила своих фанатов. Она не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов. В скором времени звезда планирует подкорректировать форму груди.