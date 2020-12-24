Миккельсен рассказал о работе на съемочной площадке «Фантастических тварей»

Москва, 24 декабря. Актер Мадс Миккельсен, утвержденный на роль Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей», признался, что планирует учесть опыт работы Джонни Деппа над образом мага.

Миккельсен уже неделю как участвует в съемочном процессе. Он доволен своей ролью и ценит работу режиссера картины Дэвида Йейтса. Актер признался, что лично не знаком с Джонни Деппом, ранее игравшим Грин-де-Вальда. Он не общался с ним, но намерен перенять черты его образа.

Ранее студия Warner Bros. объявила об уходе Джонни Деппа из актерского состава триквела «Фантастических тварей». Данное решение было принято в связи с тем, что актер потерпел неудачу в судебном деле против своей бывшей жены Эмбер Херд.