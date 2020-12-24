Рыжий из «Иванушек» восторженно отозвался о «мощно похудевшей» Лолите

Москва, 24 декабря. Вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в соцсети снимками с закрытой вечеринки и показал, как сейчас выглядит певица Лолита Милявская.

На одном из фото рыжий из «Иванушек» сделал селфи вместе с Лолитой. Он нежно обнял ее за плечо. Артистка прильнула к нему и улыбнулась.

«Лолита – легендочка! Похудела очень мощно! Красавица! Аж в 1991 году познакомились и подружились! Е-мое! 30 лет!» – написал под фото Григорьев-Аполлонов.

Музыкант одним снимком Лолиты не ограничился. Он опубликовал в Сети небольшой фрагмент выступления артистки, когда та исполняла свой хит «На Титанике».

Комментарии от фанатов рыжего вокалиста не заставили себя ждать. Некоторые подписчики поддержали восторженный отзыв «Иванушки».

«Четкая она! Здоровская! И, конечно, умница!» – написал один из фанатов.

Лолита недавно поделилась со своими поклонниками ближайшими планами. Она собирается уехать из России, чтобы восстановиться из-за эмоционального истощения.

Новый год певица собирается встречать в Объединенных Арабских Эмиратах. Милявская планирует в праздничную ночь появиться на сцене в Дубае, если местные власти не введут ограничения из-за пандемии коронавируса. Здесь ее уже ждут поклонники. С помощью концерта она хочет поправить финансовое состояние и дать возможность заработать своему коллективу. После выступления артистка планирует задержаться в ОАЭ.

Журналистам Лолита ранее призналась, что уходящий год стал для нее психологически очень тяжелым. Она рассказала, что давала волю эмоциям, «распускала нюни», впадала в депрессию и позволяла себе злиться.