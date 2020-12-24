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Рыжий из «Иванушек» восторженно отозвался о «мощно похудевшей» Лолите

Рыжий из «Иванушек» восторженно отозвался о «мощно похудевшей» Лолите

Москва, 24 декабря. Вокалист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился в соцсети снимками с закрытой вечеринки и показал, как сейчас выглядит певица Лолита Милявская.

На одном из фото рыжий из «Иванушек» сделал селфи вместе с Лолитой. Он нежно обнял ее за плечо. Артистка прильнула к нему и улыбнулась.

«Лолита – легендочка! Похудела очень мощно! Красавица! Аж в 1991 году познакомились и подружились! Е-мое! 30 лет!» – написал под фото Григорьев-Аполлонов.

Музыкант одним снимком Лолиты не ограничился. Он опубликовал в Сети небольшой фрагмент выступления артистки, когда та исполняла свой хит «На Титанике».

Рыжий из «Иванушек» восторженно отозвался о «мощно похудевшей» Лолите

Комментарии от фанатов рыжего вокалиста не заставили себя ждать. Некоторые подписчики поддержали восторженный отзыв «Иванушки».

«Четкая она! Здоровская! И, конечно, умница!» – написал один из фанатов.

Лолита недавно поделилась со своими поклонниками ближайшими планами. Она собирается уехать из России, чтобы восстановиться из-за эмоционального истощения.

Новый год певица собирается встречать в Объединенных Арабских Эмиратах. Милявская планирует в праздничную ночь появиться на сцене в Дубае, если местные власти не введут ограничения из-за пандемии коронавируса. Здесь ее уже ждут поклонники. С помощью концерта она хочет поправить финансовое состояние и дать возможность заработать своему коллективу. После выступления артистка планирует задержаться в ОАЭ.

Рыжий из «Иванушек» восторженно отозвался о «мощно похудевшей» Лолите

Журналистам Лолита ранее призналась, что уходящий год стал для нее психологически очень тяжелым. Она рассказала, что давала волю эмоциям, «распускала нюни», впадала в депрессию и позволяла себе злиться.

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