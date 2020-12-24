Российский фильм вышел в прокате Украины впервые за два года

Киев, 24 декабря. Новогодняя комедия «Обратная связь» Алексея Нужного стала единственным фильмом, вышедшим в украинском кинопрокате. Премьера состоялась в Киеве в 23 декабря.

«Обратная связь» является продолжением фильма «Громкая связь», снятого по сюжету итальянской картины «Идеальные незнакомцы» 20146 года.

Как сообщил один из авторов адаптации Ростислав Хаит, первая часть была последним российским фильмом, показанным в Киеве. Команда создателей очень рада вернуться к украинскому зрителю. По словам сценариста, особых препятствий для осуществления проката не возникло.

«Мы очень рады, что спустя почти два года наша вторая картина тоже выходит. Мы с Леонидом Барацем (сценарист фильма — Прим. ФАН) родом из Одессы, и нам приятно, что мы по-прежнему являемся связующей ниточкой между нашими двумя странами», — добавил Хаит в заключении.

В российских кинотеатрах комедия вышла в прокат 17 декабря. Как сообщил один из создателей «Обратной связи» Камиль Ларин в эксклюзивном интервью ФАН, команда фильма хотела максимально приблизить его к советской классике.