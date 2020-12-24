Власти Львова забыли про Крым на видео с картой Украины

Львов, 24 декабря. Львовские власти опубликовали четыре видео с украинской картой без Крыма на своем YouTube-канале. Однако после волны возмущения по этому поводу ролики были удалены.

Автором видео является организация «Родители в действии». В них содержится информация о работе чиновников и городской администрации. Видео были доступны к просмотру меньше суток, так как затем их удалили.

Экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович вступилась за авторов роликов. Она уверена, что ошибка была допущена из-за неопытности и без какого-либо злого умысла. Гвоздович извинилась за произошедшее перед зрителями и пообещала исправить изображение карты.

Крым стал часть России в мае 2014 года по итогам народного голосования. Жители региона почти большинством высказались за воссоединение с РФ. Однако Украина до сих пор отказывается признавать решение крымчан. Киев ранее запретил подачу воды в Крым, однако полуостров справится с этой проблемой при поддержке Москвы.