Bentley представила эксклюзивную версию Flying Spur для Санты-Клауса

Москва, 24 декабря. Автопроизводитель Bentley подготовил уникальный седан по заказу Санта-Клауса. Эксклюзивная машина получила название Reindeer Eight в честь оленей из упряжки Санты.

Машина получила неповторимый дизайн и мощные характеристики. Разработчики оснастили седан золотыми дисками на 22 дюйма и геометрическим узором на бортах. Дизайн приборной панели выполнен в зимнем стиле и расписан новогодними пейзажами. На капоте вместо классического логотипа можно увидеть фигурку одного из оленей Санты-Клауса.

За производительность Reindeer Eight отвечает четырехлитровый турбодвигатель V8. Мощность мотора составляет 542 лошадиных силы. В навигационной системе уже встроены имена и адреса детей, а пуск двигателя сопровождается звоном рождественских колокольчиков.

Сотни элитных автомобилей марок Bentley, Ferrari и Mercedes ранее были найдены на территории свалки в Дубае. Любой желающий может купить машину по привлекательной цене через аукцион.