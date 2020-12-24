Винокур встретит Новый год в медицинской маске

Москва, 24 декабря. В этом году Первый канал довольно долго тянул с интригой и начал съемки своего «Новогоднего огонька» ровно за 10 дней до его показа на ТВ. В новогоднюю ночь телезрителей ждет сюрприз.

Традиционно «Новогодняя ночь на Первом» стартует в полночь, но в этот раз до традиционного поздравления Президента России состоится настоящий «Новогодний маскарад». Его зрители смогут увидеть в 22.30. Блогер Вадим Манукян, который в 2017 году призывал к изменениям в «новогоднем огоньке» на Первом канале, делится своими впечатлениями от увиденного на старте съемочного процесса.

Ведущих «огонька» в этом году станет еще больше. Мы уже привыкли к Урганту и Михеевой, Борисову и Галкину, Нагиеву и Гузеевой, но и в их рядах пополнение — Жанна Бадоева. Да, да, та самая, что живет в Италии. Для нее добраться из Европы в Россию сродни квесту, ведь пандемия оставила нас без прямых рейсов между Москвой и Римом. Съемки «огонька» охватят разные точки новогодней Москвы, это и съемочные павильоны, и столичный ГУМ.

Стас Михайлов свой номер «Я буду очень» исполнит в окружении прекрасных дам в шляпах-розах. На мой взгляд, выглядит этот номер очень эффектно.

Максим Аверин и Любовь Успенская для своего номера избрали стиль «Великого Гэтсби». Для танца на рояле даже пришлось укреплять его крышку. Остается надеяться, что рояль в итоге не пострадал.

Полина Гагарина исполнит песню «Зима» в окружении «холодных» зеркал в прекрасном белоснежном платье. Холодная красота Полины чарует взор.

Владимир Винокур в «огоньке» по сути символизирует уходящий 2020 год. Ария Мистера Икс с финальными словами «Живу без ласки, Боль свою затая, Всегда быть в маске – Судьба моя» года обрела в этом году новый смысл. Так что Владимир Натанович покажет себя в номере и в маскарадной маске, и в медицинской. И все это под куполом цирка.

Niletto и его танцевальный номер удовлетворит взыскательные вкусы тех, кто призывает активнее привлекать новые лица на экран «новогодней ночи». Это выглядит очень современно. Молодежь точно оценит, ведь даже она в этом году окажется у телевизора.

Григорий Лепс с песней «Не забывшая меня» будет интересен зрителям, которые предпочитают более сдержанный стиль на сцене. Ему не нужна подтанцовка и спецэффекты. Энергетики Лепса хватает для того, чтобы зритель мог сосредоточиться на самой песне.

Филипп Киркоров будет в этот раз без перьев в красно-черном в окружении див в красных платьях с черными поясами. Филипп Бедросович к финалу года хорошо подготовился в плане стиля для съемок и судя по слухам он будет в «новогоднем огоньке» на «Первом канале эксклюзивно. Судя по всему, на «России-1» в «Голубом огоньке» в этот раз он не снимался. Косвенно это подтвердил и сам Киркоров. В одном из интервью он сказал, что будет только в одном из «огоньков», а во втором, скорее всего, покажут «консервы» с его участием.

Нас также ждут перевоплощения современных артистов в кумиров нашего детства. Так, Алена Свиридова предстанет в образе Натальи Варлей с «Песенкой о медведях». Александру Олешко предстоит перевоплотиться в Эдуарда Хиля и спеть «Потолок ледяной». Ну а Валерия Ланская примерит образ Людмилы Гурченко и ее «Пять минут», которые вероятнее всего прозвучат перед боем курантов.