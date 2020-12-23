Губернатор Смоленской области объявил 31 декабря выходным днем

Смоленск, 23 декабря. Последний день декабря в этом году объявлен выходным днем в Смоленской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Островский.

Согласно постановлению, выходной день с 26 декабря переносится на 31 декабря. Указ носит рекомендательный характер для сотрудников органов местного самоуправления и различных предприятий, а также персонала местного самоуправления муниципальных образований. На прямую распоряжение коснется представителей органов исполнительной власти, передает пресс-служба областной администрации.

«Губернатор... подписал распоряжение, в соответствии с которым выходной день переносится с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регионы объявить 31 декабря выходным днем. Власти Дагестана в настоящее время рассматривают вопрос о реализации рекомендации главы государства. Соответствующее решение будет приниматься руководителем региона Сергеем Меликовым.