Трамп заблокировал согласованный Конгрессом США военный бюджет

Вашингтон, 23 декабря. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать документ об оборонном бюджете страны на 2021 год из-за упоминания в нем освобождения от ответственности соцсетей.

Действующий глава Белого дома сообщил, что резолюция не включает в себя ключевые меры, необходимые для достижения соответствующего уровня безопасности страны. Трамп назвал одобренный конгрессом США прок оборонного бюджета подарком для Китая и США.

Дональд Трамп еще в начале декабря заявил о своем несогласии с военным бюджетом США. Его недовольство вызвало содержание в тексте документа раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций.