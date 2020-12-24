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Трам заблокировал согласованный Конгрессом США военный бюджет

Трам заблокировал согласованный Конгрессом США военный бюджет

Вашингтон, 23 декабря. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать документ об оборонном бюджете страны на 2021 год из-за упоминания в нем освобождения от ответственности соцсетей.

Действующий глава Белого дома сообщил, что резолюция не включает в себя ключевые меры, необходимые для достижения соответствующего уровня безопасности страны. Трамп назвал одобренный конгрессом США прок оборонного бюджета подарком для Китая и США.

Дональд Трамп еще в начале декабря заявил о своем несогласии с военным бюджетом США. Его недовольство вызвало содержание в тексте документа раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций.

 

 

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