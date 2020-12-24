ВОЗ: существующие тесты на COVID-19 выявляют новый штамм коронавируса

Женева, 23 декабря. Разработанные в мире тесты на COVID-19 имеют высокую чувствительность к новым штаммам коронавируса. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Обнаружить мутировавший коронавирус можно с помощью молекулярных тестов. Исследования показывают, что тесты на антиген или экспресс-тесты тоже способны выявить наличие нового штамма коронавируса в организме пациента, уточнил старший эксперт ВОЗ Франк Конингс.

Власти Великобритании сообщили о распространении новой мутации коронавируса в стране 14 декабря. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствуют риски распространения нового типа коронавируса. Она добавила, что российская сторона продолжает наблюдать за развитием ситуации с вирусом в Соединенном Королевстве.