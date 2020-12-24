Осужденный за смертельное ДТП Ефремов вновь отказался от адвоката

Москва, 23 декабря. Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, в очередной раз отказался от одного из своих защитников. На этот раз он расторг договор с адвокатом Андреем Алешкиным.

Специалист в беседе с журналистами отметил, что родственники артиста устали от внимания СМИ и хотят побыстрее отстраниться от информационного хаоса, связанного с трагедией. Алешкин подтвердил, что больше не работает на кассационной жалобой, однако допускает, что ее положения будут использованы его коллегами в будущем. Интересы актера продолжают защищать адвокаты Владимир Васильев, Петр Хархорин и Роман Филиппов.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что артист начал ознакомление с кассационной жалобой. Адвокаты Ефремова в документе обратили внимание на отсутствие исследования влияния новообразования в головном мозге погибшего на способность водить автомобиль. Без одобрения заключенного передать жалобу в суд невозможно.