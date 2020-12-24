США готовят новые козни для «Северного потока — 2»

Вашингтон, 23 декабря. Российско-немецкий проект «Северный поток — 2» в ближайшее время может столкнуться с новыми санкциями со стороны США. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

Администрация главы американского государства Дональда Трампа может принять очередной пакет ограничительных мер. Информаторы не смогли уточнить, чего будут касаться эти санкции. Известно лишь то, что они не будут направлены против отдельных чиновников и правительств, передает РИА Новости.

Некоторые европейские компании, работающие с Россией и Германией над строительством трубопровода, могут обезопасить себя от санкционных мер. Для этого необходимо добровольно выйти из проекта, отметил один из источников.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников ранее назвал главную цель «Северного потка — 2». Она заключается в борьбе России и США за влияние на Европу.