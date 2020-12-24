ФК «Локомотив» сообщил об уходе Кикнадзе с поста гендиректора

Москва, 23 декабря. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Накануне прошло заседание акционеров клуба, на котором был избран новый состав совета директоров. В него вошли Александр Плутник, Дмитрий Булыкин, Валерий Филатов, Юрий Нагорных, Виктор Шендрик и Геннадий Фадеев. На должность председателя заместителя гендиректора ОАО «РЖД» был назначен Александр Плутник. Новым генеральным директором избрали Владимира Леонченко.

«Локомотив» на данный момент занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе подопечных Марко Николича 28 очков. В матче 18 тура РПЛ московская команда с разгромным счетом уступила «Краснодару».