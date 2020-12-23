Премьер-министр ЦАР провел совещание с представителями вооруженных сил союзных стран

Банги, 23 декабря 2020 года. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада провел совещание с уполномоченными представителями вооруженных сил России и Руанды.

Сегодня в первой половине дня глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада провел совещание с представителями союзных государств республики, Российской Федерацией и Руандой. Главной темой обсуждения было дальнейшее взаимодействие подразделений армии Руанды, российских инструкторов и национальной армии Центральноафриканской Республики, действующих совместно с миротворческим корпусом ООН и жандармерией. Необходимость в дополнительной координации совместных усилий возникла после того, как всего за один день силы, лояльные правительству, освободили ряд населенных пунктов страны, ранее подвергшихся нападению незаконных вооруженных формирований.

На совещании также присутствовали министр национальной обороны Мари Ноэль Кояра, министр общественной безопасности генерал-майор Анри Ванзе Лингиссара, начальник штаба армии генерал-майор Зефирин Мамаду. Организацию Объединенных Наций представлял генерал-лейтенант Даниэль Траоре, а от МИНУСКА на встречу прибыл генерал-майор Паскаль Шампион.

Для отражения натиска НВФ задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии. Решается вопрос о дополнительном усилении МООНСЦАР за счет переброски части миротворцев из Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС), также в ЦАР на основе двусторонних договоренностей направлены военнослужащие из Руанды.