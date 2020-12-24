Миллиардер Игорь Сосин обнаружен мертвым в номере отеля на Занзибаре

Додома, 23 декабря. Российский миллиардер Игорь Сосин найден мертвым. Его тело обнаружили утром в номере отеля на Занзибаре. Информацию о смерти подтвердили родители олигарха.

Бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» скончался во время отдыха с дочерью и подругой в Танзании. В ходе отпуска он продолжал держать связь с деловыми партнерами и родными. По словам близких, в марте Сосин перенес коронавирусную инфекцию, однако после выздоровления на самочувствие он не жаловался. Мать миллиардера отметила, что сын всегда с должным вниманием относился к своему здоровью, сообщает источник ФАН.

Для установления причины смерти у олигарха взяли ряд необходимых анализов. Контролировать процесс взялась его дочь. В данный момент рассматривается вопрос о транспортировке тела в Россию. По предварительной версии, Сосин мог скончаться в результате инфаркта. Сейчас ожидаются итоги экспертизы.

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