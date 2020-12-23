Школьнице из Томска удалось снять фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга

Томск, 23 декабря. В зрелищном центре «Аэлита» состоится закрытый показ короткометражного фильма снятого по мотивам рассказа Стивена Кинга «Женщина в палате». В начале 2020 года права на экранизацию рассказа писатель продал за 1$ школьнице из Томска, которой удалось в условиях эпидемиологических ограничений срежиссировать кинокартину. Корреспондент ФАН поговорил с юным режиссером Дианой Костыриной о съемочном процессе и планах на будущее.

Об образовании

— Диана, в каком классе Вы сейчас учитесь?

— Я учусь в 11 классе, мне сейчас 17 лет. На момент подписания контракта со Стивеном Кингом мне было 16.

— На какое направление подготовки в высшем учебном заведении Вы планируете поступать?

— Я планирую поступать на направление, которое не связано с режиссурой или творчеством. Я решила выбрать более универсальную стезю, которая пригодится мне и в режиссуре, и в повседневной жизни. Я решила получать высшее образование в родном городе — Томске.

О создании фильма

— Коронавирусные ограничения помешали вашей команде во время съемочного процесса?

— Да, ограничения нам помешали. В феврале 2020 года мы подписали контракт со Стивеном Кингом и до августа у нас был большой перерыв. В этот период мы активно работали над сценарием и формированием команды. Нам было сложно проводить кастинги, так как в регионе действовал запрет на проведение очных массовых мероприятий. Из-за этого съемки фильма начались поздно.

— Скажите, съемки фильма проходили на территории Томской области?

— Фильм снят полностью на территории Томской области. Небольшая часть снималась недалеко от города, а основная непосредственно в Томске — в Лагерном саду, музеях и в различных домах.

— Вы должны были представить фильм в октябре 2020 года в Краснодаре на кинофестивале «Dollar Baby Russia». Почему не получилось?

— Мы сначала хотели отправить готовую работу на этот фестиваль, но из-за эпидемиологических ограничений съемки отложились, поэтому снять фильм нам удалось лишь в августе, и в этом же месяце начался монтаж. Мы узнали, что сроки проведения фестиваля перенесли на сентябрь и тогда поняли, что просто не успеваем отправить фильм. Мы со съемочной группой, конечно, расстроились, но позже решили, что, наверное, в этом нет никакой трагедии. Есть еще много фестивалей, на которых мы сможем показать свою кинокартину.

— Диана, Вы планируете отправлять готовый фильм для ознакомления Стивену Кингу?

— Конечно, я очень бы хотела, чтобы он посмотрел его и высказал свое общее впечатление — насколько нашей команде удалось передать смысл, идею, тему, атмосферу, настроение. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы у нас это получилось. Мы для этого даже сделали субтитры на английском языке.

— В съемочном процессе все-таки смогли принять участие московские актеры или нет?

— Из-за ограничений очень сложно было привозить актеров из других городов, так как по прибытии в Томскую область им необходимо было бы пройти двухнедельный карантин. В этом случае нам пришлось бы понести дополнительные финансовые расходы. И вообще, мало кто хотел приехать в регион и две недели просидеть в гостиничном номере. Мы решили, что у нас в Томской области есть много замечательных актеров, которые смогли бы передать все идеи и мотивы рассказа. Мы позвали трех актеров — Елена Саликова из Томского драматического театра, Антон Завьялов из Северского музыкального театра и Стас Чайкин из Театра эстрадных миниатюр «Эстус» при ТГУ. Многие жители региона знают этих актеров, так как ходили на театральные постановки с их участием.

— На каких интернет-платформах можно будет посмотреть фильм?

— По условиям договора мы не можем показывать его в интернете, так как это некоммерческий проект. Договор у нас действует до февраля месяца, и мы попробуем подать заявки на всевозможные фестивали, чтобы показать нашу работу как можно большей аудитории.

— Какова была Ваша роль в съемках этого фильма?

— В этом проекте я работала в качестве режиссера. Я написала сценарий для этого фильма и, конечно же, руководила съемочным процессом — следила за правильностью выставления кадра и реквизита. Но главное для меня — работа с актерами. Я следила за тем, чтобы они точно и с правильной интонацией проговаривали свои реплики. Так как у нас маленькая команда, то приходилось выполнять множество задач — монтаж, цветокоррекцию, озвучку и создание субтитров.

В разговоре с корреспондентом ФАН Диана Костырина отметила, что бюджет фильма составляет порядка 100 тысяч рублей. В съемках были задействованы участники томского киноклуба «Сибирские киномастерские», в котором состоит и сама девушка. Премьера пройдет 15 января в Томске в зрелищном центре «Аэлита» в закрытом формате — для СМИ и съемочной группы. Диана надеется, что ей и ее команде все-таки удастся показать свою работу широкой аудитории.