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Крымский политолог уверен, что Россия преодолеет водную блокаду Крыма

Крымский политолог уверен, что Россия преодолеет водную блокаду Крыма

Верховная рада Украины внесла законопроект, запрещающий подачу воды в Крым, рассказал крымский политолог Владислав Ганжара в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». 

«Водная блокада Крыма — это откровенное нарушение прав 2,5 млн человек, проживающих в городе федерального значения Севастополь», — заявил Владислав Ганжара.

По словам политолога, крымская блокада, которая несет существенные последствия ввиду водного дефицита, не получила ни одной международной оценки.

«Несмотря на то, что Наталья Поклонская давно обращалась в Генеральную Ассамблею ООН, оценку по водному вопросу Крыма мы получили только в 2020 году. Но и она была достаточно туманной и размытой. При этом ответственность за крымскую ситуацию переложили на Российскую Федерацию», — сообщил эксперт.

Крымский политолог уверен, что Россия преодолеет водную блокаду Крыма

Однако, по словам специалиста, Россия привыкла к двойным стандартам в оценке своих действий со стороны Запада.

«Мы спокойно справлялись с проблемой водоснабжения Крыма, и только в этом году это для нас стало ощутимой проблемой. Сегодня президент Российской Федерации держит под своим личным наблюдением вопрос контроля обеспечения Крыма водой. В ходе ежегодной пресс-конференции Путин дал четкий ответ крымчанам — вода будет. Для этого были приняты новые методы геологоразведки, а после обнаружены запасы воды в акватории Азовского моря», — рассказал Владислав Ганжара.

Напомним, 17 декабря в рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин затронул вопрос водной блокады Крыма. Президент подчеркнул, что «на этом государство экономить не будет».

«Отмечу, Верховная рада Украины внесла законопроект, запрещающий подачу воды в Крым в любом случае. Нет никаких надежд на то, что Украина в какой-то момент облагоразумится и пойдет на нормальные переговорные отношения в вопросе водного обеспечения полуострова. Мы должны рассчитывать только на свои силы», — подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что Крым справится с проблемой водного дефицита при помощи поддержки Российской Федерации.

Со середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд рублей будут выделены из Резервного фонда. План предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.

 
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