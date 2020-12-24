«Зеленый патруль» опубликовал «Национальный экологический рейтинг регионов РФ»

24 декабря, Москва. На экспертном Совете Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» выбрали самые позитивные и негативные итоги уходящего года в сфере экологии.

«Персоной года в сфере экологии» эксперты «Зеленого патруля» единогласно выбрали руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову. «Антиперсоной года в сфере экологии» в «Зеленом патруле» назвали руководство «Башкирской содовой компании». Как подчеркнули сами общественники, конкретные фамилии «Антиперсон» они надеются услышать в ходе судебных заседаний.

Самым «Позитивным экологическим событием года» общественники считают ликвидацию шламонакопителя «Белое море» и свалки «Игумново» в Нижегородской области. По словам представителей экспертного Совета организации, проблема накопленных с советских времен мусорных свалок, отходов производства, радиоактивных отходов с каждым годом становится все острее. Тем приятнее осознавать, что проблемы с «Игумново» и «Белым морем» в окрестностях нижегородского Дзержинска наконец-то решены.

«Самым негативным экологическим событием года» экологами «Зеленого патруля» определен прорыв цистерны с нефтепродуктами в Норильске, и утечка более 20 тысяч тонн солярки из резервуара. В «Зеленом патруле» считают, что авария в Норильске поставила во главу угла вопрос о безопасной эксплуатации всех объектов в Арктической зоне страны.

По мнению председателя правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, уходящий год был очень непростым для экологии.

«2020 год выдался сложным и неоднозначный в сфере экологии из-за пандемии. С одной стороны, весной и летом мы наблюдали существенное снижение загрязнения атмосферного воздуха. В Москве, например, на минимум 30% сократился объем выбросов. С другой, негативной стороны, увеличилось количество опасных медицинских отходов, одноразовых масок, пластиковых упаковок и т.д. И что самое главное, для борьбы с пандемией был существенно сокращен бюджет нацпроекта «Экология» и срок его реализации «растянут» до 2030 года», — считает Андрей Нагибин.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» была зарегистрирована в мае 2006 года. Основной специализацией организации является экологическое сопровождение различных проектов: экспертизы, экспедиции, исследования, PR, общественный контроль, юридическое сопровождение.