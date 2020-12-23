Киев собирает «цыганский» флот для «деоккупации» самого защищенного региона России

На днях президент Украины объявил о строительстве двух военно-морских баз на Черном море. Основными целями создания этих объектов, по словам Зеленского, являются «деоккупация» Крыма и установление мира на Донбассе. Как видно из постоянных заявлений украинских деятелей разного ранга они не оставляют надежду вернуть Крым под крыло «незалежной». Некоторые высказывая и вовсе звучать устрашающе абсурдно. Так доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» и «взорвать Керченский мост». Несут ли реальную угрозу такие громкие призывы и заявления? Стоит ли крымчанам беспокоиться о своей безопасности? Как нищая Украина собирается строить военно-морские базы и оснащать их? Эти вопросы военные специалисты и политологи обсудили в рамках эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Политолог, член Экспертного совета партии «За правду» Сергей Михеев признал, что заявления относительно строительства военно-морских баз действительно несут угрозу, причем не от самой Украины, которая не обладает средствами на их строительство, а от ее западных партнеров.

«Надо понимать, что у самих украинцев нет денег на это строительство. Украина изначально нужна Западу только с одной целью – создание угрозы для нашей страны. С точки зрения денег ценность Украины для запада равна нулю. Она интересна им с точки зрения военно-политического давления на Россию», — заявил он.

По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», полковника в отставке Виктора Баранца, заявление Зеленского о строительстве военно-морских баз лишь звучит громко. На самом деле ни Великобритания, ни США не будут строить серьезных военных объектов ни в Черном, ни в Азовском морях, и на то есть объективные причины.

«Украина в лице Зеленского готова залезть под юбку что Великобритании, что США лишь бы нагадить России. Но в Великобритании умные моряки. Они понимают, что думать о какой-то серьезной военной базе в Азовском море, средняя глубина которого 8–10 метров, не имеет смысла. Может быть построят пару причалов для патрульных катеров. Киев конечно будет аплодировать, ведь это пакость для России», — объяснил Баранец.

А на Черном море в Очакове, по его словам, уже примостились американцы. Они там строят пульт оперативного управления под видом учебного центра. Также они собираются построить еще два военных объекта, но речь не о полноценных базах, уверен эксперт. Он пояснил, что уровень целесообразности строительства там серьезных военно-морских баз «совершенно нулевой»: что англичане, что американцы понимают, такой объект станет лёгкой целью, которую может уничтожить любой ребенок. Военный обозреватель убежден, именно поэтому создание каких-либо военных объектов на Черном и Азовском морях никакой цели, кроме как военно-политической символики, не несут.

«Это лишь продолжение лютого ненавистничества к Москве. Рациональной пользы это Украине не даст. Киев понял, что армия у него тщедушная, флота как такового нет. Поэтому пытаются собрать с миру по нитке международный колхоз «Ржавое корыто»: то парочку корветов им даст США, то парочку патрульных катеров Великобритания, что-то еще Швеция подкинет. Вместо серьезного украинского флота, там будет цыганский флот», — заявил Баранец.

При этом он напомнил, что Черноморский флот России (ЧФ) один из самых лучших в регионе – «нам есть чем ударить». Он имеет свою авиацию, надводный и подводный суда. По словам эксперта, Крым сегодня защищен наилучшим образом. Помимо ЧФ там создана одна из самых сильных группировок войск. При необходимости могут быть задействованы и сверхзвуковые ракеты, и стратегические ядерные бомбардировщики, чтоб раз и навсегда отбить у врагов мысль о том, что на Крым можно покуситься.

Относительно громких призывов Зиновия Свереды «взорвать Керченский мост» помощник главы республики Крым Антон Сироткин высказал предположение, что это лишь популистские заявления.

«Такие заявления делаются, чтобы вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Крымчане уже не первый год живут в родном государстве. И видят разницу – стабильность, уровень защищенности, уверенность в завтрашнем дне. Это лишь популистские выпады, чтобы заработать каике-то баллы и решить свои мелкие корыстные вопросы. Все эти призывы рассчитаны на радикалов и те нездоровые силы, которые поддерживает власть и которые готовы к отчаянным действиям. Но это не несет угрозы крымчанам», — убежден политик.

По словам Сироткина, Украина постоянно пытается как-то усложнить жизнь крымчанам, и жители полуострова к этому уже привыкли. С тех пор, как республика вошла в состав РФ, украинской стороной регулярно предпринимались попытки перебросить на полуостров диверсионные группы или завербовать местных жителей для проведения террористических актов. Но все эти попытки пресекаются силовыми структурами.

«Если кто-то желает повторить судьбу тех, кто взорвал линии электропередач в 2015 году, то выход у них только один — столкнуться с законом РФ и попасть под статью Уголовного кодекса. Все закончится банально просто – скамьей подсудимых, никому спуска в этой части не будет. Мы не позволим дестабилизировать ситуацию и запугивать жителей полуострова. Для этого задействованы все возможные инструменты», — рассказал он.

Сироткин отметил, что сами жители Украины — братский народ и отношение к ним у крымчан не изменилось даже после введения водной блокады. И межгосударственные проблемы не должны сказываться на отношениях простых людей.

«Здесь нет чисто русских или украинцев, за века все настолько перемешались, что несмотря на разные языки русский украинца всегда поймет и наоборот. Поэтому искусственно разделять людей – бесполезно. Уверен, что эта кучка власти, которая узурпировала страну и пытается навязать политику вражды, рухнет. А населению главное не поддаваться на пропаганду нацистских идей», — заключил он.

Виктор Баранец добавил, что несмотря на то, что полуостров прикрыт и с суши, и с воздуха, и с моря, угрозу диверсий со стороны Киева нельзя игнорировать. Но если власти Украины действительно решатся на такой серьезный шаг, как взрыв Керченского моста, то это станет для них самоубийством.

«Я не исключаю, что у Украинской армии есть возможность нанести удар по Керченскому мосту. Только после этого удара российские ракеты начнут рваться в центре Киева: в офисе президента, в здании Минобороны, и в здании Генштаба вооруженных сил Украины. Есть доктрина, которая предусматривает, что в случае любых ударов по территории России, мы будем бить не только по нападающим подразделениям, но и по центру принятия таких решений. Естественно в этом случае достанется и Зеленскому, и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и всем тем войскам, которые хоть одну ракету запустят в нашу сторону», — заявил эксперт.

При этом Баранец пояснил, что в случае открытого военного конфликта с Россией, Украина просто лишится своей государственности, а «российские войска на Крещатике будут встречать хлебом и солью».

Член Совета Федерации от города Севастополь Сергей Колбин подчеркнул, что сегодня Крым – это один из самых защищенных регионов России. По его мнению, Киев вряд ли ждет военный успех по решению крымского вопроса, поэтому следует ожидать лишь провокаций. Но с провокаторами на полуострове не церемонятся.

«Я думаю, то, что мы судим преступников, приравненных к террористам, — это правильно и справедливо. Они преследовали свои интересы. А ограничение Крыма в воде — это вообще преступление против человечества, которое тоже заслуживает наказания», — прокомментировал он.

Колбин рассказал, что население полуострова давно уже не воспринимают всерьез заявления украинских властей, а за ситуацией у соседей наблюдают лишь из праздного любопытства. Интерес жителей республики переключился на более серьезные и насущные темы – благоустройство городов, развитие экономики и инфраструктуры. Слова сенатора подтвердил и председатель Комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он рассказал, что постепенно сошел на нет и искусственно раскачанный вопрос межнациональных конфликтов на полуострове.

«Межнациональные отношения достаточно стабильны. И исполнительная, и законодательная власть республики уделяет большое внимание этому вопросу. В том числе оказывается финансовая поддержка. Все это на очень высоком уровне. Если сравнивать украинский период, то сейчас эта поддержка намного выше. И как бы не пытались разыграть в Крыму национальную карту, это не удастся сделать. У представителей национальных общин достаточно мудрости, чтобы не поддаваться на провокации», — убежден Гемпель.

По его мнению, большую роль в урегулировании национального вопроса на территории полуострова сыграла реабилитация народов, подвергшихся депортации с территории Крымской АССР: армян, болгар, греков, крымских татар и немецев. Соответсвующее распоряжние Владимир путин подписал еще в апреле 2014 года. За весь этот период на поддержку депортированных народов было потрачено 10 млрд рублей, которые пошли на строительство жилья, социальных объектов и дорог. Юрий Гемпель считает, что на сегодняшний день Россия сделала для жителей Крыма намного больше, чем Украиной за 20 лет своего хозяйствования там.